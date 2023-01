Handball-WM - Deutschland - Argentinien (Jan Woitas / dpa / Jan Woitas)

Kapitän Johannes Golla, Linksaußen Lukas Mertens und Rechtsaußen Patrick Groetzki waren in Kattowitz mit je fünf Toren die besten Werfer für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB). Sie hat in der Hauptrundengruppe 3 nun 6:0 Punkte auf dem Konto.

Nächster Gegner in der zweiten Turnierphase sind am Samstag die Niederlande. Am Montag trifft die DHB-Auswahl auf Mitfavorit Norwegen.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.