Deutsch-ukrainisches Wirtschaftsforum

Bundeskanzler Scholz bietet der Ukraine eine umfassende Wirtschaftspartnerschaft an. (Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa)

Bundeswirtschaftsminister Habeck sagte auf einer deutsch-ukrainischen Wirtschaftskonferenz in Berlin, absoluten Vorrang habe dabei derzeit die kurzfristige Unterstützung. Dem von Russland angegriffenen Land müsse geholfen werden, um den Winter zu überstehen. Es gehe um Generatoren, Transformatoren und Netzreparaturen. Bundeskanzler Scholz stellte der Ukraine eine umfassende Wirtschaftspartnerschaft in Aussicht. Er betonte, wer heute in den Wiederaufbau investiere, der investiere in ein zukünftiges EU-Mitgliedsland.

Die Ukraine bezifferte die Kosten für den Wiederaufbau auf 750 Milliarden Dollar. Der ukrainische Ministerpräsident Schmyhal erklärte, für deutsche Unternehmen böten sich große Chancen.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.