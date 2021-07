Angesichts einer wachsenden Impfmüdigkeit in der deutschen Bevölkerung wird auch hierzulande über eine mögliche Corona-Impfpflicht diskutiert. Bayerns Ministerpräsident Söder ist dagegen und fordert im Dlf stattdessen "Impfen to go". Frankreich und Italien führen eine Impfpflicht ein: für Personal in Krankenhäusern und Pflegeheimen.

Söder sagte im Deutschlandfunk, nichts anderes als impfen helfe. Nachdem die über 60-Jährigen in weiten Teilen immunisiert seien, müssten jetzt vordringlich Menschen zwischen zwölf und 30 Jahren erreicht werden, forderte der CSU-Vorsitzende. Ihnen müsse man niederschwellige Angebote vor Ort machen - "sozusagen Impfen to go oder Drive-In-Impfen". Dazu zählt Söder Impfungen für Schulabschlussklassen, an Hochschulen, für Saisonarbeiter oder in Supermärkten und der Gastronomie. Zudem sollten Kulturvereine und Moscheen eingebunden werden.

Söder gegen Impfpflicht und Impfanreize

Eine Impfpflicht lehnte Söder ab. Auch Geldprämien hält der CSU-Vorsitzende für nicht hilfreich. Der größte Gewinn seien nicht 100 Euro, sondern die Wiedererlangung von mehr Freiheitsrechten, sagte Söder. Studien weisen allerdings darauf hin, dass eine Immunisierung von mindestens 80 Prozent der Bevölkerung vermutlich nur durch finanzielle Anreize zu erreichen wäre.



Der Humangenetiker Wolfram Henn, der auch Mitglied des Ethikrats ist, hatte sich dafür ausgesprochen, eine Impfpflicht für Personal in Kitas und Schulen einzuführen. So sollten Kinder unter zwölf Jahren geschützt werden, für die es bisher keinen Corona-Impfstoff gibt. Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach lehnt das ab. Er sagte der "Rheinischen Post", eine Impfung gegen Covid-19 müsse die freiwillige Entscheidung jedes Einzelnen sein.

Reinhardt: "Vermisse den Impfwerbespot vor der Tagesschau"

Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, forderte mehr Öffentlichkeitsarbeit, um die Impfbereitschaft der Menschen zu steigern. Er vermisse den Fernsehwerbespot zum Impfen vor der Tagesschau, sagte Reinhardt der "Rheinischen Post".



Bundesgesundheitsminister Spahn hatte gestern bekanntgegeben, dass am Sonntag so wenige Menschen in Deutschland geimpft wurden wie zuletzt im Februar.

Impfpflicht für Gesundheitspersonal in Frankreich und Griechenland

Frankreich und Griechenland haben dageben eine Corona-Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegekräfte beschlossen. Die beiden Länder reagieren damit auf die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus, wie der französische Präsident Macron und der griechische Regierungschef Mitsotakis gestern Abend ankündigten. Für nicht Immunisierte wird zugleich der Zugang zu Innenräumen etwa von Restaurants oder Bars erschwert.



In Frankreich müssen sich alle Mitarbeiter von Krankenhäusern, Alten- oder Pflegeheimen laut Macron bis spätestens zum 15. September impfen lassen. Macron sprach von einem neuen "Wettlauf" gegen das Virus, das sich wieder in ganz Frankreich ausbreite. Wer sich nicht an die Frist bis Mitte September halte, müsse mit Sanktionen oder Geldstrafen rechnen.



In Griechenland gilt die Impfpflicht ab Mitte August für Mitarbeiter in Altenheimen und ab dem 1. September für den Gesundheitsbereich.



In Italien gibt es bereits seit Mai eine Pflicht-Impfung für Ärzte und anderes medizinisches Personal.

