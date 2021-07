Die Sozialausgaben in Deutschland sind angesichts der Corona-Krise auf einen Höchststand gestiegen. Höher fielen unter anderem die staatlichen Ausgaben für die Renten-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung aus. Die Aufwendungen für Hartz Vier gingen dagegen leicht zurück.

Erstmals seit Gründung der Bundesrepublik lenkte der Staat mehr als ein Drittel der gesamten Wirtschaftsleistung in Sozialleistungen, wie aus dem Entwurf des neuen Sozialberichts hervorgeht, aus dem die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zitiert. Die so genannte Sozialleistungsquote - gemessen am Bruttoinlandsprodukt - erreichte demnach im vergangenen Jahr 33,6 Prozent. Die Quote lag damit um 2,8 Prozentpunkte höher als während der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2009. In absoluten Zahlen belief sich das sogenannte Sozialbudget 2020 auf 1,19 Billionen Euro.

Mehr Kurzarbeitergeld, weniger Hartz Vier

In dem Bericht verweist die Regierung auf "enorme Herausforderungen" durch die Pandemie. Sie führe zu wegfallenden Einnahmen und steigenden Leistungen insbesondere für die Stabilisierung des Arbeitsmarktes.



Ursache des dauerhaft erhöhten Sozialbudgets sind den Daten zufolge beschleunigt steigende Ausgaben für Rente, Kranken- und Arbeitslosenversicherung. Hier hat sich der Anteil vor allem durch die millionenfache Auszahlung von Kurzarbeitergeld fast verdoppelt. Dagegen sank der Anteil der Ausgaben für Hartz Vier.

