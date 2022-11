Fußball-WM

Niclas Füllkrug (l.) nach dem Ausgleich zum 1:1 (AFP / Kirill Kudryavtsev)

Das Tor für Deutschland erzielte Niclas Füllkrug. Das DFB-Team hat damit weiter Chancen auf den Einzug in das Achtelfinale, wenn es im letzten Gruppenspiel am Donnerstag gegen Costa Rica gewinnt.

Die weiteren Ergebnisse:

Kroatien - Kanada 4:1 - Kanada ist damit ausgeschieden,

Japan - Costa Rica 0:1,

Belgien - Marokko 0:2.

In Brüssel kam es nach dem Sieg von Marokko über Belgien zu Ausschreitungen. Polizeiangaben zufolge verwüsteten einige Dutzend Personen Teile der Innenstadt und attackierten die Sicherheitskräfte. Es gab elf Festnahmen. In Lüttich und in Antwerpen sowie in mehreren Städten in den Niederlanden kam es ebenfalls zu Zwischenfällen.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.