Das Logo der Nations-League (BELGA/Virginie Lefour)

Das ist das Ergebnis der UEFA-Auslosung in Nyon. Deutschland ist damit in Liga A der Gruppe 3 zugeteilt. Die Nations League findet im kommenden Jahr zum dritten Mal statt und beginnt mit mehreren Länderspielen von Anfang bis Mitte Juni. In einer weiteren Runde stehen für die Nationalmannschaft Partien zwischen dem 22. und 27. September an - zwei Monate vor Beginn der Fußball-WM in Katar.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.