Fußball

Deutschland spielt im Nations-League-Viertelfinale gegen Italien

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt im Viertelfinale der Nations League gegen Italien. Das ergab die Auslosung des europäischen Fußballverbands UEFA in Nyon. Das Viertelfinal-Hinspiel findet am 20. März in Italien statt, das Rückspiel ist für den 23. März in Deutschland angesetzt.