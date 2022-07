Deutsche Soldaten im Kosovo (picture-alliance /dpa )

Auf Antrag der Bundesregierung erteilte der Bundestag Einsätzen der Bundeswehr im Kosovo und in Bosnien-Herzegowina jeweils mit großer Mehrheit seine Zustimmung. In Bosnien waren deutsche Soldaten zuletzt 2012 im Einsatz. An dem NATO-geführten Einsatz Kfor im Kosovo sind sie seit 1999 ununterbrochen beteiligt - es ist die bislang längste Auslandsmission der Bundeswehr. Weiterhin können sich bis zu 400 deutsche Soldaten beteiligen. Derzeit sind dort aber nur rund 70 im Einsatz. Die Obergrenze für die Beteiligung in Bosnien liegt bei 50 Soldaten. Dort soll die Bundeswehr wieder am EU-Einsatz Eufor Althea mitwirken.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.