Heute beginnt die Basketball-WM in Japan. (IMAGO / AFLOSPORT / IMAGO / YUTAKA)

Bis zum Finale am 10. September kämpfen 32 Länder um den Titel. Deutschland trifft am Nachmittag auf Japan. Die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert geht als Favorit in die Partie in Okinawa. Weitere Gruppengegner des Teams um die NBA-Profis Dennis Schröder und Franz Wagner sind Australien und Finnland. Der Deutsche Basketballbund strebt ein Jahr nach Bronze bei der Europameisterschaft einen weiteren Medaillengewinn an.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.