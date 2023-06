U21-Europameisterschaft

Deutschland startet mit 1:1 gegen Israel

Bei der U21—Europameisterschaft in Georgien hat die deutsche Nationalmannschaft zum Auftakt 1:1 gegen Israel gespielt. Die Israelis gingen in der 20. Minute in Führung. Deutschland gelang in der 26. Minute der Ausgleich durch Kapitän Yann Aurel Bisseck.

22.06.2023