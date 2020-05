Der deutsche Staat wird in diesem Jahr knapp 100 Milliarden Euro weniger an Steuern einnehmen als im vergangenen Jahr noch erwartet worden war.

Ursache sei der Rückgang der wirtschaftlichen Tätigkeiten infolge der Einschränkungen in der Coronakrise, sagte Bundesfinanzminister Scholz bei der Vorstellung der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung in Berlin. Allein auf den Bund entfallen demnach Mindereinnahmen von 44 Milliarden Euro. Scholz betonte, dass die endgültigen Auswirkungen der Krise noch nicht vollständig abzusehen seien. Daher habe sich die Bundesregierung entschlossen, im Spätsommer eine zusätzliche Steuerschätzung erstellen zu lassen, um mehr Planungssicherheit für die Erstellung künftiger Haushalte zu erhalten.



Mit Blick auf seine früheren Pläne für ein Programm zur Entschuldung der Kommunen erklärte Scholz, sein Angebot an die Bundesländer für eine gemeinsame Finanzierung bestehe auch weiterhin. Dass den Kommunen nun 13 Milliarden Euro allein an Gewerbesteuer wegfielen, verschärfe die bereits angespannte Situation in vielen Städten und Gemeinden noch zusätzlich.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Maßnahmen in Deutschland

+ Diskussion um regionale Öffnung: Wie es mit Kita und Kindergarten weitergeht

+ Lockerungen der Einschränkungen: Das ist in den Bundesländern erlaubt

+ Wiedereinführung von Schutzmaßnahmen: Streit um die Obergrenze für Corona-Neuinfektionen

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Was die Kennzahlen bedeuten: Verdopplungzeit, Reproduktionszahl, freie Intensivbetten.

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

Erkrankung und Schutz

+ Kitas und Schulen: Welche Rolle spielen Kinder bei der Übertragung des Corona-Virus?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Wirtschaft, Soziales und Verbraucher

+ Reisen: Wie ist der Stand bei den Gutscheinlösungen für die Reisebranche

+ Reisen: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Doppelt eingeschränkt: Was die Corona-Pandemie für Menschen mit Behinderung bedeutet

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

+ Schwimmen: Wie es mit Freibad und Schwimmbad weitergehen kann

Fake News und Verschwörungstheorien

+ Corona-Falschnachrichten: Ärzte und Virologen warnen vor Infodemie

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Bill Gates ist zum Ziel von Verschwörungstheoretikern geworden



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.