Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (picture alliance / photothek / Thomas Trutschel)

Das kündigte Außenministerin Baerbock in Berlin an. Das werde aber bei weitem nicht ausreichen. Die Zahl der Lastwagen, die lebensrettende Nahrungsmittel, Medikamente und andere Hilfsgüter nach Gaza brächten, sei in den vergangenen Wochen stark zurückgegangen. Barbock betonte, Deutschland wolle sich auch an den Abwürfen von humanitärer Hilfe aus der Luft beteiligen. Sie forderte die israelische Regierung auf, umgehend einen sicheren und ungehinderten Zugang für Hilfslieferungen zu ermöglichen. Die Lage der Menschen im Gazastriefen sei mit Worten kaum noch zu fassen.

Diese Nachricht wurde am 29.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.