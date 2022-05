Statistisches Bundesamt

Deutschland-Tourismus zieht an (Foto: Stefan Sauer/dpa )

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, registrierten Hotels, Gasthöfe, Pensionen und andere Beherbergungsstätten im März 25,1 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Das waren fast dreimal so viele wie im März 2021. Damals hatte es aufgrund der Corona-Pandemie ein Beherbergungsverbot für privatreisende Gäste gegeben.

Im Vergleich zum März 2020, als der erste coronabedingte Lockdown in Deutschland begann, lagen die Übernachtungszahlen diesmal um fast 60 Prozent höher. Das Vorkrisenniveau ist aber noch nicht erreicht: Gegenüber dem März 2019 lagen die Übernachtungszahlen um knapp ein Viertel niedriger.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.