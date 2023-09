Thorsten Frei (picture alliance / dpa / AFP Pool / Tobias Schwarz)

Parlamentsgeschäftsführer Frei von der CDU sagte der Rheinischen Post, Deutschland trage seit Jahren die Hauptlast in dieser Migrationskrise. Die Angebote der Bundesregierung, Flüchtlinge direkt von der Insel Lampedusa zu übernehmen, seien daher abwegig. In dieser schwierigen Phase erwarteten die Bürger zu Recht, dass sich die Bundesregierung nicht in hektischen Einzelaktionen verliere, sondern einen Kurswechsel in der Asylpolitik einleite. Viele Städte und Gemeinden seien komplett überfordert.

Die Bundesregierung hatte das Programm zur freiwilligen Aufnahme von Flüchtlingen aus Italien im August ausgesetzt. Unter dem Eindruck der aktuellen Krise auf Lampedusa hat Bundesinnenministerin Faeser, SPD, jedoch eine Fortsetzung in Aussicht gestellt.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.