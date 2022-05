Ein Tanker mit Flüssigerdgas. In Deutschland müssen noch Anlagen geschaffen werden, damit solche Schiffe anlanden können. (imago stock&people)

Das geht aus dem zweiten Fortschrittsbericht Energiesicherheit hervor, den das Bundeswirtschaftsministerium veröffentlichte. Die Verträge seien auf der Zielgeraden, heißt es. Zudem sei ein Beschleunigungsgesetz in Arbeit, um unter bestimmten Bedingungen vorübergehend von Verfahrensanforderungen wie Umweltverträglichkeits-Prüfungen absehen zu können. Eine erste Inbetriebnahme der Anlagen zur Anlandung von LNG und Regasifizierung sei in weniger als einem Jahr über die Unternehmen RWE und Uniper vorgesehen. Zwei Standortentscheidungen zugunsten von Wilhelmshaven und Brunsbüttel seien bereits gefallen. Auch in Hamburg könne bis Jahresende ein schwimmendes LNG-Terminal in Betrieb gehen, sagte Bürgermeister Tschentscher der Zeitung "Die Welt".

Als weitere Standorte zur Stationierung schwimmender LNG-Anlagen sind Stade, Rostock oder Eemshaven in den Niederlanden im Gespräch. Die schwimmenden Anlagen sollen eine schnellere Unabhängigkeit von russischem Pipelinegas ermöglichen und die Zeit überbrücken, bis stationäre Anlagen in Deutschland gebaut werden können.

Kritik an dem beschleunigten Vorgehen kommt unter anderem von der Deutschen Umwelthilfe. Neue fossile Projekte ohne die Prüfung von Umweltfolgen zu genehmigen, sei klima- und umweltpolitischer Blindflug, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.