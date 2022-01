Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) (picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt)

In den betroffenen Ländern sollen Gesundheitssysteme bis 2030 so ausgebaut werden, dass diese Krankheiten zurückgedrängt werden. Es geht zum Beispiel um den Aufbau von Laborkapazitäten. Beitreten können betroffene tropische Staaten, Unterstützer-Staaten wie Deutschland, aber auch Hilfsorganisationen, Stiftungen oder Unternehmen.

Schulze erklärte, nicht nur Corona, sondern auch Tropenkrankheiten wie Leishmaniose, Schistosomiasis oder Denguefieber breiteten sich aus. Diese Krankheiten träfen vor allem die ärmsten Bevölkerungsschichten - in ländlichen Gebieten, städtischen Slums und Krisengebieten und vor allem Frauen und Kinder. Klimawandel, Naturzerstörung und die weltweite Vernetzung führten dazu, dass solche Krankheiten sich auch in den gemäßigteren Klimazonen schnell verbreiteten, so die Ministerin. "Einige von ihnen treten mittlerweile sogar in Korsika, Madeira, Italien oder auch in Deutschland vermehrt auf."

Nach Angaben der Bundesregierung sind weltweit rund 1,7 Milliarden Menschen durch zwanzig Krankheiten, die meist als "vernachlässigte Tropenkrankheiten" bezeichnet werden, gefährdet.