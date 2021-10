Die Türkische Gemeinde in Deutschland hat ihren pandemie-bedingt verschobenen 25-jährigen Gründungstag gefeiert.

Der Dachverband war 1995 gegründet worden - auch als Reaktion auf ausländerfeindliche Ausschreitungen und rassistische Morde wie in Mölln und Solingen. Ziel des Vereins ist es, sich für die Belange und Interessen türkeistämmiger Menschen in Deutschland einzusetzen.



Im Laufe des Nachmittags wird an das Anwerbeabkommen erinnert, das Deutschland und die Türkei vor 60 Jahren vereinbart haben. Die Festrede hält Bundespräsident Steinmeier. Das Abkommen wurde am 30. Oktober 1961 geschlossen.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.