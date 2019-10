Der Gerichtsbeschluss wurde bereits im Juli getroffen, ist aber erst jetzt bekannt geworden: Der Fahrdienstvermittler Uber darf in Deutschland keine Autos mehr per App an Kunden vermitteln. Doch Uber hält sich nicht daran - aus einem skurrilen Grund.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hatte das Landgericht Köln in einer einstweiligen Verfügung entschieden, dass die Umsetzung des Dienstes Uber X gegen das Personenbeförderungsgesetz verstößt. Dies schreibt vor, dass nur Fahrten gemacht werden dürfen, wenn der Auftrag am Betriebssitz oder in der Wohnung des Fahrunternehmers eingegangen ist. Das sei bei Uber X aber nicht der Fall, denn die FahrerInnen könnten Aufträge ohne Rücksprache mit Uber annehmen, heißt es im Gerichtsbeschluss.

Zustellversuch scheiterte an der Überstzung

Das Dokument konnte lange nicht an die Europazentrale des US-Unternehmens in Amsterdam zugestellt werden. Das Verbot gilt erst ab der Zustellung. Wie eine Sprecherin des Kölner Landgerichts sagte, scheiterte ein erster Zustellversuch mangels einer Übersetzung des deutschsprachigen Dokuments. Die Ablehnung der Annahme sei formell zulässig, so die Sprecherin. Ob ein zweiter Zustellversuch inklusive niederländischer Fassung inzwischen geklappt habe, sei ihr nicht bekannt.



Geklagt hatte ein Kölner Taxiunternehmer. Uber hat sich bislang nicht zu der Gerichtsentscheidung geäußert.



(Az.: 81 O 74/19)