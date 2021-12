Regierungssprecher Steffen Hebestreit präsentiert das Logo des deutschen G7-Vorsitzes. (AFP / Tobias Schwarz)

Der G7-Gruppe gehören neben Deutschland die USA, Frankreich, Italien, Großbritannien, Japan und Kanada an. Zudem ist die EU bei allen Treffen vertreten. Der für Juni geplante G7-Gipfel unter Leitung von Bundeskanzler Scholz soll nach 2015 zum zweiten Mal in Schloss Elmau in den bayerischen Alpen stattfinden. Thematisch im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr die Themen Klimaschutz, Pandemiebekämpfung sowie die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit und der Demokratien weltweit.

