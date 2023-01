Buenos Aires

Bundeskanzler Scholz und Argentiniens Präsident Fernandez. Scholz besucht auf seiner Lateinamerika-Reise zuerst Argentinien und danach Chile und Brasilien. (Kay Nietfeld / dpa )

Es sei wichtig, die Verhandlungen miteinander bald zu einem gelungenen Ende zu führen. Fernandez betonte, er sei sich mit dem brasilianischen Präsidenten Lula da Silva einig. Man wolle das Abkommen ins Laufen bringen. Das würde dem Mercosur und Europa nutzen und den Multilateralismus stärken. Zu den Mercosur-Staaten gehören Brasilien, Argentinien, Paraguay und Urugay. 2019 wurde bei den Verhandlungen mit der EU zwar ein Durchbruch erzielt, aber viele Fragen sind noch offen. Zu den strittigen Punkten zählt vor allem der Schutz des Regenwaldes im Amazonasgebiet.

Argentinien will keine Waffen an die Ukraine liefern

Zugleich stellte Fernandez klar, dass sein Land keine Waffen an die Ukraine liefern wird. Er erklärte, er könne nicht über Entscheidungen urteilen, die andere Länder treffen. Argentinien und Lateinamerika würden jedoch nicht daran denken, Waffen an die Ukraine oder ein anderes Land in einem Konflikt zu schicken. Scholz bekräftigte, dass Deutschland sich aus seiner Sicht trotz der Waffenlieferungen nicht am Krieg in der Ukraine beteiligt.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine und seinen Auswirkungen finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.