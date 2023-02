Europäische Energieversorgung

Bundeskanzler Scholz und Belgiens Premierminister De Croo. (Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa)

Bundeskanzler Scholz und Ministerpräsident De Croo kündigten während eines Besuchs im Hafen von Zeebrugge den Ausbau der grenzüberschreitenden Gas- und Stromverbindungen an. So könne beispielsweise das Flüssig-Erdgas, das über Belgien Richtung Osten gepumpt werde, in Deutschland sowie an Partnerstaaten wie Österreich, Tschechien und die Slowakei verteilt werden. Scholz und De Croo betonten, der Ausbau europäischer Netze vergrößere die Versorgungssicherheit.

