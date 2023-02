Bundeskanzler Scholz und Belgiens Premierminister De Croo. (Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa)

Bundeskanzler Scholz und Ministerpräsident De Croo kündigten während eines Besuchs im Hafen von Zeebrugge den Ausbau der grenzüberschreitenden Gas- und Stromverbindungen an. So könne beispielsweise das Flüssig-Erdgas, das über Belgien Richtung Osten gepumpt werde, in Deutschland sowie an Partnerstaaten wie Österreich, Tschechien und die Slowakei verteilt werden.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.