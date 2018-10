Von rechtsextremen Gruppierungen in Sachsen gehen enorme Gefahren aus, die bis zum Rechtsterrorismus reichen. Leider hat sich das nicht erst mit den Festnahmen in dieser Woche gezeigt: Schließlich hatten auch die NSU-Mörder Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos zusammen mit Beate Zschäpe eine Zeitlang in Chemnitz gelebt, bevor sie nach Zwickau umzogen.

Eine der Gefahren besteht jetzt allerdings auch darin, das rechtsterroristische Potenzial in ganz Deutschland, also über Sachsen hinaus zu unterschätzen. Lange war das tatsächlich der Fall. Und es reicht noch in die Zeit zurück, als es keine neuen Bundesländer gab, die DDR also noch existierte.

Die Gründe waren vielfältig: Da ging es weniger um halbblinde Verfassungsschützer und einäugige Ermittler, die gab es auch, sondern es geht vor allem um Geschichte und Definition des Terrorismus in Deutschland. In den 1970er- und 80er-Jahren waren fast alle Augen auf die RAF gerichtet. Von ihr und damit von links ging die größte Gefahr aus, die anderen Gruppierungen galten mehr oder weniger als beherrschbar, obwohl es durchaus auch rechtsterroristische Entwicklungen gab.

Die Einzeltäterthese setzte sich durch

Die Wehrsportgruppe Hoffmann war nicht allein auf weiter Flur. Sie wurde im Januar 1980 verboten. Schon vor dem Oktoberfestattentat am 26. September im gleichen Jahr und auch danach starben Menschen durch Brandanschläge und Schießereien, hinter denen deutsche Rechtsextreme steckten. Beim Terroranschlag am Haupteingang des Oktoberfests in München kamen 13 Menschen ums Leben, mehr als 200 wurden verletzt, 68 davon schwer. Gundolf Köhler soll die Rohrbombe in einem Papierkorb deponiert haben, auch er starb. Kurt Rebmann, zu dieser Zeit Generalbundesanwalt, übernahm die Ermittlungen: Es bestand auch damals der Verdacht, dass eine terroristische Gruppe hinter dem Anschlag gestanden hatte. Stattdessen setzte sich die Einzeltäterthese durch - bis Generalbundesanwalt Harald Range im Dezember 2014 die Wiederaufnahme der Ermittlungen anordnete.



Was hat München 1980 mit Chemnitz 2018 zu tun? Zumindest so viel: In der Bundesrepublik wurde die Gefahr des Rechtsterrorismus unterschätzt und im wiedervereinigten Deutschland auch. Dass Rechtsextremismus in der DDR zwar existierte, aber öffentlich ein Tabu blieb, dürfte dazu beigetragen haben. Bald nach dem Linksterrorismus kam der islamistische Terrorismus. Auf der deutschen Sicherheitslandkarte tauchte Rechtsterrorismus zu lange zu klein auf, obwohl durch rechte Gewalt seit der Wiedervereinigung viel zu viele Menschen starben. Erst mit dem NSU hat sich das geändert.

Reaktion mit institutionellen Veränderungen

Im Sommer ist der Münchner Prozess mit dem Urteil gegen Beate Zschäpe zu Ende gegangen. Schon zuvor mussten Verfassungsschützer im Bund und in den Ländern ihren Hut nehmen. Nach dem Gemeinsamen Terrorabwehr-Zentrum in Berlin 2004 wurde 2012 das Gemeinsame Extremismus- Terrorismusabwehrzentrum in Köln gegründet. In diesem Rahmen sollen Bund und Länder zusammen auch gegen Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus vorgehen.



Man mag das für unzureichend halten, aber die Politik reagiert auf terroristische Bedrohungen oft mit institutionellen Veränderungen. Damit lassen sich wenigstens Voraussetzungen schaffen, um wirksamer gegen Terroristen vorzugehen. Garantien bieten sie noch nicht. Zumindest sind sie aber der Beleg dafür, dass man Gefahren von rechts ernst nimmt und sie nicht mehr kleinredet.



Sachsen hat sich lange nicht auf diesen Weg gemacht und seinen Staatsschutz erst kürzlich neu organisiert. Vor etwa einem Jahr wurde ein Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum im Dresdner Landeskriminalamt auf die Beine gestellt. Wie das Innenministerium Anfang der Woche mitteilte, soll dort eine Task-Force künftig rund um die Uhr bereit stehen, um gegen Extremisten in ganz Sachsen vorzugehen.



Ministerpräsident Michael Kretschmer räumte schließlich ein, beim Kampf gegen Rechtsextremismus sei Sachsen noch nicht dort, so wörtlich "wo wir hinwollen". Immerhin hat er so mit einer Tradition der Verharmlosung des Rechtsextremismus in der sächsischen Politik gebrochen. Ein Anfang, auch in Sachsen, auf den man lange warten musste.

Gerwald Herter (Deutschlandradio - C. Kruppa)Gerwald Herter studierte Geschichte und Internationale Beziehungen in München und Straßburg. Tätigkeit im Institut für Zeitgeschichte, freie Mitarbeit bei ARTE und beim ARD-Fernsehen. Volontariat beim Bayerischen Rundfunk. BR-Korrespondent zunächst in Bonn, dann in Brüssel, anschließend Leiter des ARD-Studios Südosteuropa, später ARD-Terrorismusexperte. Ab 2011 Leiter der Dlf-Redaktion Europa und Außenpolitik in der Abteilung Hintergrund. Seit Juli 2017 Dlf-Sicherheitsexperte.