Die Nationalmannschaften der Niederlande und Deutschlands im WM-Testspiel (Federico Gambarini/dpa)

Das Tor für die deutsche Nationalmannschaft schoss Thomas Müller kurz vor der Halbzeit-Pause im Amsterdamer Stadion vor 50.000 Zuschauern. Steven Bergwijn glich dann in der zweiten Halbzeit für die Niederlande aus. Die Weltmeisterschaft in Katar beginnt am 21. November.

Thomas Müller hat mit seinem 43. Länderspieltor in der ewigen Torschützenliste der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nun genauso viele Treffer zu verzeichnen wie Uwe Seeler. Der 32-Jährige Müller liegt nun auf Platz acht gleichauf mit Seeler. Der Ehrenspielführer erzielte seine 43 Treffer in 72 Länderspielen. Müller gelang dies in seinem 112. Spiel für die Nationalmannschaft. Deutscher Rekordtorschütze ist Miroslav Klose mit 71 Treffern in 137 Spielen.

