Angesichts der überfüllten griechischen Flüchtlingslager und der angespannten Situation an der türkisch-griechischen Grenze wird über einen anderen Umgang mit den Migranten diskutiert. Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Kofler, und die christlichen Kirchen fordern mehr Unterstützung. Österreich will dem Druck aus der Türkei nicht nachgeben.

Kurz sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, wenn es den Menschen an der griechisch-türkischen Grenze gelänge, bis nach Mitteleuropa durchzukommen, würde dies die Flucht von hunderttausenden weiteren Menschen nach sich ziehen. Am Ende drohten Zustände wie 2015. Zudem handele es sich zum größten Teil um Menschen, die schon jahrelang in der Türkei lebten, dort nicht verfolgt würden und kein Recht auf Asyl in Griechenland hätten.

"Dürfen die Menschen nicht allein lassen"

Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Kofler, forderte ein Schutzprogramm für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und chronisch kranke Kinder. Die SPD-Politikerin sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", um die Lage an der EU-Außengrenze zu beruhigen und die Menschenrechte von Flüchtlingen und Migranten sicherzustellen, müsse unverzüglich gehandelt werden. Die Menschen in Griechenland und die griechische Regierung dürften nicht allein gelassen werden.

"Christliche Werte in Gefahr"

Auch Kirchenvertreter appellierten an die Verantwortlichen. Der Bevollmächtigte der Evangelischen Kirche für Deutschland und die EU, Dutzmann, sagte dem ARD-Fernsehen, er sehe die christlichen Werte Mitgefühl, Barmherzigkeit und Solidarität in Gefahr, deren sich die EU und die Bundesrepublik rühmten.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, rief die EU zu einer großzügigen Aufnahme von Flüchtlingen auf. Die EU-Mitgliedstaaten hätten die vergangenen Jahre nicht genutzt, um zu einer tiefgreifenden Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems zu gelangen.

Mehrere Städte wollen Geflüchtete aufnehmen

Die Oberbürgermeister von sieben deutschen Städten forderten von der Bundesregierung sofortige Schritte zur Aufnahme von Kindern aus griechischen Flüchtlingslagern. Dort habe sich die Situation dramatisch zugespitzt, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, aus der das Redaktionsnetzwerk Deutschland zitiert. Es müsse den deutschen Städten ermöglicht werden, auf freiwilliger Basis vor allem unbegleitete Minderjährige aufzunehmen. Unterzeichnet haben die Erklärung unter anderen die Oberbürgermeister von Köln, Düsseldorf und Hannover sowie der niedersächsische Innenminister Pistorius.