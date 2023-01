Außenministerin Annalena Baerbock (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)

Nach dem Friedensabkommen mit der Volksbefreiungsfront in Tigray sei es wichtig, dass Europa nun schnell Gesicht zeige, erklärte Außenministerin Baerbock zum Auftakt ihres zweitägigen Besuchs in Äthiopien. Die Grünen-Politikerin wird von ihrer französischen Kollegin Colonna begleitet. Am Nachmittag wollen die beiden Außenministerinnen in der Stadt Adama einen Stützpunkt des UNO-Welternährungsprogramms besichtigen, in dem aus der Ukraine geliefertes Getreide gelagert wird.

Äthiopien ist mit rund 120 Millionen Einwohnern nach Nigeria der bevölkerungsreichste Staat Afrikas und eines der ärmsten Länder der Welt.

Nach dem Ausfall der fünften Regenzeit hintereinander herrscht eine dramatische Dürre. Deshalb ist das Land stark von Weizen und Düngemitteln aus der Ukraine und Russland abhängig.

