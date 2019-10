In Toulouse findet der deutsch-französische Ministerrat statt. Bei den regelmäßigen Treffen beraten Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Regierungschef Macron sowie deutsche und französische Kabinettsmitglieder über aktuelle Themen der bilateralen und europäischen Zusammenarbeit. Wir werfen einen Blick auf die Bedeutung und die Themen des Gipfeltreffens.

Nach Angaben von Bundeskanzlerin Merkel stehen neben der gemeinsamen Verteidigung auch Klimaschutz, Handel, Forschung und künstliche Intelligenz auf der Tagesordnung. Entsprechend treffen bei den Beratungen Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer und Bundesfinanzminister Scholz auf ihre französischen RessortkollegInnen Parly und Le Maire. Auch die Innen-, Umwelt- und Landwirtschaftsminister beider Länder werden nach Angaben aus Paris erwartet, sowie Vertreter der Außenministerien. Insgesamt nehmen elf deutsche und sieben französische Kabinettsmitglieder an dem Treffen teil.

"Mit keinem anderen Partner arbeiten wir enger zusammen"

Bundesaußenminister Maas betonte vor seiner Abreise die Bedeutung der deutsch-französischen Beziehungen. Mit keinem anderen Partner arbeite Deutschland enger zusammen. Gemeinsam habe man in den letzten Monaten für eine gemeinsame EU-Haltung zur türkischen Militärintervention in Syrien gearbeitet und sich um eine Deeskalation am Golf bemüht. Außerdem habe man neue Verfahren für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit vereinbart und mehrere deutsch-französische Projekte aus der Zivilgesellschaft vorangetrieben.



Der Ministerrat ist Teil des neuen deutsch-französische Freundschaftsvertrags, der im Januar in Aachen unterzeichnet wurde. Die Treffen bieten die Möglichkeit, die Zusammenarbeit auf höchster politischer Ebene zu koordinieren. Auch das Vorgänger-Vertragswerk, der Elyseé-Vertrag, sah die halbjährlich stattfindende Beratungen vor. Dieses Treffen ist das 21. seit dem ersten Ministerrat im September 2003.

Gemeinsame europäische Standpunkte

Laut dem Vertrag von Aachen sprechen sich Deutschland und Frankreich vor großen europäischen Treffen noch enger als bisher ab, Minister und Ministerinnen sollen möglichst viele ähnliche Standpunkte und gemeinsame Äußerungen erarbeiten. Bei dem heutigen Treffen dürfte es hauptsächlich um den EU-Gipfel zum Brexit gehen, der morgen und am Freitag in Brüssel stattfindet. Das Treffen bietet möglicherweise die letzte Chance, sich mit Großbritannien vor seinem geplanten EU-Austritt am 31. Oktober auf ein Abkommen zu einigen, ohne dass allen Seiten massive wirtschaftliche Einbußen drohen. Bei einem bilateralen Treffen vor dem Ministerrat wollen Merkel und Macron außerdem über eine Alternative zu der abgelehnten französischen Kommissionskandidatin Goulard sprechen.



Auch die türkische Militäroffensive dürfte den Deutsch-Französischen Ministerrat beschäftigen. Als Reaktion auf den Einmarsch haben sowohl Deutschland als auch Frankreich bereits ihre Waffenexporte an die Türkei eingeschränkt.

Schwierige Zusammenarbeit bei Verteidigung und Rüstungspolitik

Auch im militärischen Bereich sieht der Aachener Vertrag eine engere Partnerschaft vor. Deutschland und Frankreich streben eine verstärkte Zusammenarbeit bei gemeinsamen Einsätzen der Streitkräfte an und wollen EU-weite Rüstungsprojekte weiterentwickeln. Bereits 2017 hatten Merkel und Macron beschlossen, zusammen mit anderen europäischen Partnern ein modernes System für Kampfflugzeuge zu entwickeln. Das Projekt ist jedoch ins Stocken geraten. Frankreich kritisiert, dass Deutschland bislang keine verbindlichen Zusagen für eine Finanzierung von Modellen gemacht hat. So könnten langfristig nicht die notwendigen hochspezialisierten Entwickler-Teams aufgebaut werden.



Uneinigkeit besteht zudem über die Richtlinien bei Rüstungsexporten. Deutschland hat bei Waffenlieferungen ins Ausland deutlich restriktivere Regeln als Frankreich. So gilt derzeit - anders als im Nachbarland - ein Embargo für Ausfuhren nach Saudi-Arabien. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP soll auf dem Ministerrat eine Einigung in dem Streit um Rüstungsexporte verkündet werden. Nach Angaben aus französischen Regierungskreisen sind Berlin und Paris übereingekommen, dass Deutschland Ausfuhren gemeinsamer Rüstungsgüter künftig nicht blockiert, wenn diese weniger als 20 Prozent deutscher Bauteile enthalten.