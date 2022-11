Europäisches Kampfflugzeugprojekt

Modell des Future Combat Air System "FCAS" - (hier bei der International Paris Air Show im Juni 2019 am Flughafen Le Bourget) (ERIC PIERMONT / AFP)

Die beteiligten Staaten und die Industrie hätten sich darauf geeinigt, die nächste Phase des Projekts einzuleiten, heißt es in einem Brief des Verteidigungsministeriums an den Haushaltsausschuss des Bundestags. Neben politischen Hürden hatte es auch Unstimmigkeiten zwischen den beteiligten Unternehmen über die Aufgabenverteilung gegeben. FCAS, wie das System heißt, soll von 2040 an einsatzfähig sein und den Eurofighter sowie die französische Rafale ablösen. Neben einem neuen Kampfflugzeug umfasst das System auch Drohnen und eine eigenständige Kommunikations-Infrastruktur. Die Kosten des Rüstungsprojekts werden auf 100 Milliarden Euro beziffert.

Am kommenden Donnerstag treffen sich Frankreichs Premierministerin Borne und Bundeskanzler Scholz in Berlin.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.