Konflikt um "Inflation Reduction Act"

Bundeswirtschaftsminister Habeck und sein französischer Kollege Le Maire teilten in einer gemeinsamen Erklärung mit, Washington sollte der Europäischen Union ähnliche Ausnahmeregeln einräumen wie den US-Freihandelspartnern Kanada und Mexiko. Europäische Produkte müssten in gleicher Weise für Steuergutschriften in Frage kommen wie amerikanische. Beide Politiker wollen im Januar nach Washington reisen, um dort die europäischen Interessen zu vertreten.

Die USA hatten im August ein Milliarden-Paket beschlossen, das seinem Namen die Inflation bekämpfen soll. Kritiker aus anderen Staaten sehen darin jedoch vor allem ein Programm zur einseitgen Förderung nur amerikanischer Unternehmen.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.