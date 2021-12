Deutschland und Frankreich haben noch nicht entschieden, ob sie sich dem diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking anschließen werden. (imago images/Kyodo News)

Das kündigten die neue Bundesaußenministerin Baerbock und der französische Ressortchef Le Drian nach einem ersten Gespräch in Paris an. Man wolle sich dabei mit den anderen EU-Staaten abstimmen. Beide hoben zudem die Bedeutung der deutsch-französischen Beziehungen hervor. Ein starkes Europa brauche starke deutsch-französische Impulse.

Die US-Regierung hatte am Montag erklärt, wegen anhaltender Menschenrechtsverletzungen in China keine diplomatischen Vertreter zu den Wettbewerben in Peking zu entsenden. Australien, Großbritannien und Kanada schlossen sich dem Boykott an.

China weist die Anschuldigungen von Menschenrechtsverletzungen zurück und kündigte Gegenmaßnahmen an.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.