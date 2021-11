Bundesaußenminister Maas und sein französischer Kollege Le Drian sagten in Brüssel, beide Länder stünden "fest zu ihrer Unterstützung von Unabhängigkeit, Souveränität und territorialer Integrität der Ukraine". Die beiden Minister hatten sich am Rande der EU-Außenministerkonferenz mit ihrem ukrainischen Kollegen Kuleba getroffen. Nach Darstellung der NATO gibt es große russische Truppenaufmärsche an der Grenze zur Ukraine.

Russland verstärkte heute seine Hilfen für die prorussischen Separatisten in der Ostukraine. Präsident Putin unterzeichnete Handelserleichterungen für Waren, die in der Region produziert werden. Sie können nun einfacher in Russland verkauft werden. Die Ost-Ukraine wird seit mehr als sieben Jahren von den russlandtreuen Kämpfern kontrolliert.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.