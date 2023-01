60 Jahre Élysée-Vertrag

Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron in Paris (dpa-news/AP/Christophe Ena)

Die Stärkung der gemeinsamen Verteidigungskapazitäten sei von entscheidender Bedeutung, heißt es in einer in Paris verabschiedeten Erklärung des deutsch-französischen Ministerrats. Ausdrücklich bekennen sich beide Regierungen zur Entwicklung eines gemeinsamen Kampfpanzers. Außerdem wurde vereinbart, dass die deutsch-französische Brigade Manöver in Litauen und Rumänien abhalten soll, um - wie es hieß - die östlichen Verbündeten zu unterstützen.

Beim Thema Energie vereinbarten die Regierungen beider Länder, dass die zwischen Spanien und dem südfranzösischen Marseille geplante Wasserstoff-Pipeline nach Deutschland verlängert werden soll. Auch soll das Stromnetz innerhalb der EU gestärkt und der klimafreundliche Umbau der Wirtschaft vorangetrieben werden.

