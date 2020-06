Deutschland und fünf weitere Staaten fordern bessere Vorbereitung der EU-Kommission auf Pandemien

Deutschland und fünf weitere EU-Staaten haben die Europäische Kommission aufgrufen, sich besser auf mögliche künftige Pandemien vorzubereiten.

Die chaotische Reaktion der EU auf die Corona-Pandemie habe Fragen aufgeworfen und die Notwendigkeit eines europaweiten Ansatzes aufgezeigt, heißt es in einem Schreiben an EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen.

Der Brief ist von Bundeskanzlerin Merkel, dem französischen Präsidenten Macron, sowie den Ministerpräsidenten beziehungsweise -präsidentinnen Polens, Spaniens, Belgiens und Dänemarks unterzeichnet. Darin wird vor allem ein Mangel an Schutzausrüstung, medizinischem Gerät, Medikamenten und Impfstoffen kritisiert.



Wegen der rasanten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus war zu Beginn der Pandemie vielerorts in Europa medizinische Ausrüstung knapp geworden. Manche Länder, darunter Deutschland, beschränkten deshalb zeitweise die Ausfuhr von Schutzbekleidung und Atemmasken. Dies sorgte bei den besonders von der Pandemie betroffenen Ländern für Kritik.