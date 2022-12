Außenministerin Baerbock zu Besuch in Neu-Delhi

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und ihr indischer Kollege Subrahmanyam Jaishankar (Carsten Koall / dpa / Carsten Koall)

Die Bundesregierung wolle, dass hochqualifizierte Menschen und junge Leute aus Indien in die Bundesrepublik kämen, sagte Außenministerin Baerbock nach einem Treffen mit ihrem indischen Amtskollegen Jaishankar in Neu-Delhi. Deutschlands Aufgabe sei es, die Wartezeiten und den bürokratischen Aufwand bei Visumsanträgen zu verringern. Die Regierung in Neu Delhi solle ihrerseits deutschen Firmen Investitionen in Indien erleichtern. Außenminister Jaishankar bezeichnete die Übereinkunft mit Deutschland als ein starkes Signal für eine Partnerschaft auf der Höhe der Zeit.

Diese Nachricht wurde am 05.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.