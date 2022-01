Die Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz in Berlin-Zehlendorf. (imago/Jürgen Ritter)

In einem Gastbeitrag für den "Tagesspiegel" und die israelische Tageszeitung "Maariv" monierten die deutsche Botschafterin in Israel, Wasum-Rainer, und der israelische Botschafter in Deutschland, Issacharoff, dass die Fakten der Shoah noch immer abgestritten würden. Zudem werde der historische Ausnahmecharakter des Holocausts relativiert.

Deutschland und Israel bringen aus diesem Grund eine Resolution gegen Holocaust-Leugnung bei den Vereinten Nationen ein.

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, forderte Pflichtbesuche für angehende Lehrerinnen und Lehrer im Haus der Wannseekonferenz oder in KZ-Gedenkstätten. Lehrkräfte hätten eine besondere Verantwortung bei der Erziehung von Kindern und Jugendlichen in den Schulen. Klein sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, auch 77 Jahre nach der Schoah habe Deutschland den Antisemitismus nicht überwunden.

Am 20. Januar 1942 hatten führende Nazis in einer Villa am Großen Wannsee in Berlin die Organisation des Völkermords an den europäischen Juden beschlossen.

