Bei Razzien gegen die Mafia sind in Deutschland und Italien insgesamt elf Personen festgenommen worden.

Wie die italienischen Behörden in Rom mitteilten, waren 100 Polizisten in den beiden Ländern im Einsatz. Unter anderem seien in Köln und Mannheim vier Verdächtige ergriffen worden. Die Aktion richtete sich gegen mutmaßliche Mitglieder der sizilianischen Cosa Nostra. Ihnen wird unter anderem Drogenhandel zwischen Deutschland und Italien vorgeworfen.