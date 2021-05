Ermittlern in Deutschland und Italien ist ein Schlag gegen die organisierte Kriminalität gelungen.

In beiden Ländern wurden mehr als 80 Objekte durchsucht und zahlreiche Haftbefehle vollstreckt. Die Staatsanwaltschaft Koblenz und das Polizeipräsidium Ravensburg teilten gemeinsam mit, dass die Ermittler von Bezügen zur kalabresischen Mafia-Organisation 'Ndrangheta ausgehen.



Den Angaben zufolgen waren rund 800 Ermittler im Einsatz. In Deutschland lag ein Schwerpunkt der Razzien in der Bodenseeregion, in Italien in den Regionen Piemont und Kalabrien. Bei den Durchsuchungen wurden Datenträger, Mobilfunkgeräte, Geschäftsunterlagen, Drogen, Bargeld sowie Vermögenswerte in Höhe von sechs Millionen Euro beschlagnahmt.



Den Verdächtigen werden der Handel mit großen Mengen an Kokain und das bandenmäßige Hinterziehen von Umsatzsteuer vorgeworfen.



Die 'Ndrangheta zählt zu den mächtigsten Mafia-Organisationen der Welt und ist seit vielen Jahren auch in Deutschland aktiv.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.