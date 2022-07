Raubkunst

Deutschland und Nigeria unterzeichnen Vereinbarung zur Rückgabe der Benin-Bronzen

Deutschland und Nigeria haben in Berlin die Rückgabe der sogenannten "Benin-Bronzen" an das westafrikanische Land vereinbart. Eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichneten Bundesaußenministerin Baerbock und Kulturstaatsministerin Roth sowie die nigerianischen Minister Mohammed und Dada am Nachmittag in Berlin.

01.07.2022