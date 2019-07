Deutschland und Österreich haben sich auf einen Zehn-Punkte-Plan zur Entlastung des wachsenden Transitverkehrs verständigt.

Ziel sei es, die Lage an der Grenze zu verbessern, sagte Bundesverkehrsminister Scheuer nach einem Krisentreffen mit seinen Amtskollegen aus Bayern und Österreich in Berlin. Zu dem Vorhaben gehörten etwa eine stärkere Verlagerung des Autobahn-Verkehrs Richtung Brenner auf die Schiene, eine intelligentere Abfertigung, ein mobiles LKW-Leitsystem sowie bessere Terminals. Im kleinen Grenzverkehr sollten Pkw mautfrei fahren.



Ungeachtet dessen will der Tiroler Landeschef Platter nach eigener Aussage an Fahrverboten auf Ausweichrouten im Raum Innsbruck an Wochenenden sowie an der sogenannten Blockabfertigung an der Grenze festhalten.

Meistgenutzte Nord-Süd-Verbindung

Die verkehrspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ludwig, sagte im Deutschlandfunk, man brauche eine Lösung für den Verkehr, die Alpen seien ein sensibler Lebensraum. Die Brennerroute ist die meistgenutzte Nord-Süd-Verbindung für Lkw in den Alpen.

Ferienbeginn im Süden

Mit Bayern und Baden-Württemberg starten an diesem Freitag die letzten beiden deutschen Bundesländer in die Sommerferien. Der ADAC rechnet mit dem staureichsten Wochenende des Sommers - nicht nur wegen Urlaubsreisenden in Richtung Süden, sondern auch wegen Rückkehrern nach Norddeutschland und Skandinavien: "Die Reiserouten werden zeitweise zum Dauerparkplatz."