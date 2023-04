Dreiertreffen in Bukarest

Bundeskanzler Scholz mit Maia Sandu, Präsidentin von Moldau, und Klaus Iohannis, Präsident von Rumänien. (Soeren Stache/dpa)

Die territoriale Integrität Moldaus sei unantastbar, sagte Scholz nach einem Treffen mit Moldaus Präsidentin Sandu und dem rumänischen Staatschef Iohannis in Bukarest. Deutschland unterstütze auch den Wunsch des Landes nach einem EU-Beitritt. Moldau sei Teil der europäischen Familie, betonte der Kanzler.

Mit Blick auf Rumänien betonte Scholz, er hoffe, dass das Land noch in diesem Jahr in den Schengen-Raum ohne Grenzkontrollen aufgenommen werden kann. Rumänien wartet seit über zehn Jahren darauf - genau so wie Bulgarien. Zuletzt hatte vor allem Österreich einen Beitritt blockiert. Grund waren Bedenken wegen möglicher illegaler Migration über die rumänischen Grenzen.

