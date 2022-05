Scholz in Afrika

Kanzler Scholz wird vom senegalesischen Präsidenten Sall mit militärischen Ehren am Flughafen begrüßt. (dpa / Michael Kappeler)

An dem Gasfeld hält neben dem Senegal auch Mauretanien Anteile. Medienberichten zufolge vermutet der Betreiber BP dort 425 Millionen Kubikmeter Erdgas. Deutschland will mit dem Senegal außerdem in den Bereichen Solar- und Windenergie stärker kooperieren.

Scholz verspricht Hilfen gegen Hungersnot

Der Senegal ist die erste Station einer mehrtägigen Afrika-Reise des Kanzlers. Das Land hat derzeit den Vorsitz der Afrikanischen Union inne. Im Anschluss besucht Scholz noch den Niger und Südafrika. Nach dem Gespräch mit dem senegalesischen Präsidenten versprach Scholz Ernährungshilfe für Afrika. Deutschland werde alles tun, um der aktuellen Krise entgegenzuwirken, die durch Dürre und die russische Blockade der Weizenexporte aus der Ukraine massiv verschärft wurde. Laut Scholz werde die Bundesregierung weiterhin Hilfsprogramm unterstützen und sich für ein Ende der Blockade des Exports von Getreide einsetzen.

Bundeskanzler kritisiert russische Söldner in Mali

Während des Besuchs in Dakar äußerte sich der Bundeskanzler auch zur Lage in Mali. Scholz kritisierte die Anwesenheit russischer Söldner in dem westafrikanischen Land. Auf Wunsch der dortigen Militärregierung ist die russische Söldnergruppe Wagner (Audio-Link) aktiv, die für brutale Auslandseinsätze bekannt ist. Dies sei verheerend, deshalb habe Deutschland reagieren müssen, so Scholz.

Die Ausbildung malischer Einheiten soll beendet werden. Die Bundeswehr bleibt allerdings am UNO-Stabilisierungseinsatz Minusma in Mali beteiligt, der Bundestag hatte am Freitag die beiden Mandate für die Einsätze in Mali und Niger für ein Jahr verlängert.

Wirtschaft fordert andere Entwicklungspolitik

Anlässlich der ersten Afrika-Reise von Bundeskanzler Scholz fordert die deutsche Wirtschaft ein Umdenken in der deutschen Entwicklungspolitik. Man benötige mehr Investitionen in Produktion und Verarbeitung von Nahrungsmitteln vor Ort, sagte der Vorsitzende des Afrikavereins der deutschen Wirtschaft, Liebing. Afrika wolle keine Almosen sondern Hilfe zur Selbsthilfe. Mit Blick auf die Reise des Kanzlers forderte Liebing eine Stärkung der Zusammenarbeit, und zwar sowohl bei Investitionen als auch der Schaffung von Arbeitsplätzen.

