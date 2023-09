Der deutsche Basketball-Nationalspieler Andreas Obst (vorne) im Duell mit dem US-Amerikaner Anthony Edwards im Halbfinale, das Deutschland gewonnen hat. (Michael Conroy / AP / dpa / Michael Conroy)

Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert trifft am Nachmittag in Manila auf das Team aus Serbien. Im Halbfinale am Freitag hatte Deutschland überraschend Olympiasieger USA geschlagen. Die USA spielen nun am Vormittag gegen Kanada um Bronze.

Der WM-Titel wäre der größte Erfolg in der Geschichte der deutschen Basketballer. Bisher ist das Team bei Weltmeisterschaften nicht über die Bronzemedaille hinausgekommen.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.