Staatsbesuch

Bundeskanzler Olaf Scholz mit dem tschechischen Premierminister Petr Fiala in Berlin (IMAGO/CTK Photo)

Das kündigte Bundeskanzler Scholz nach einem Treffen mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Fiala in Berlin an. Scholz nannte als Beispiel eine enge Kooperation in der Frage von Waffenlieferungen an die Ukraine. Fiala sprach zudem von einem gemeinsamen Projekt zur Modernisierung der tschechischen Armee.

Auch im Bestreben, die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen zu beenden, wollen sich Deutschland und Tschechien stärker unterstützen.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.