Staatsbesuch

Bundeskanzler Olaf Scholz mit dem tschechischen Premierminister Petr Fiala in Berlin (IMAGO/CTK Photo)

Das kündigte Bundeskanzler Scholz nach einem Treffen mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Fiala in Berlin an. Scholz nannte als Beispiel die Waffenlieferungen an die Ukraine und brachte einen Ringtausch ins Gespräch. Tschechien könnte Waffen aus ehemaligen sowjetischen Beständen liefern und im Gegenzug Waffen aus Deutschland erhalten, sagte Scholz.

Auch im Bestreben, die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen zu beenden, wollen sich Deutschland und Tschechien stärker unterstützen. Fiala sagte, Scholz habe ihm zugesichert, dass Tschechien über die von Deutschland geplanten Flüssiggas-Terminals mitversorgt werden könne.

