Solche Schützenpanzer des Typs „Marder“ liefert die Bundesregierung nun doch an die Ukraine. (picture alliance/dpa/Philipp Schulze)

Darauf verständigten sich Bundeskanzler Scholz und US-Präsident Biden in einem Telefonat, wie in einer gemeinsamen Erklärung bekanntgegeben wurde. Berlin werde Panzer vom Typ "Marder" liefern und Washington vom Typ "Bradley". Die Anzahl wurde nicht genannt. Weiter hieß es, Biden und Scholz hätten ihre Entschlossenheit bekundet, die Ukraine so lange wie nötig zu unterstützen. Der ukrainische Präsident Selenskyj bedankte sich in seiner abendlichen Videoansprache bei beiden Politikern und sagte, dies sei ein großer Sieg für sein Land. Scholz hatte sich bislang geweigert, Marder-Schützenpanzer zu liefern, mit Verweis auf die Alliierten. Frankreich hatte am Mittwoch angekündigt, Spähpanzer an Kiew zu liefern.

Grüne und FDP begrüßten die deutsche Entscheidung. Bundeswirtschaftsminister Habeck sagte, es sei folgerichtig, dass man nun diesen Schritt gehe. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Strack-Zimmermann, sprach von einer großen Erleichterung.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.