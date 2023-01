Solche Schützenpanzer des Typs „Marder“ liefert die Bundesregierung nun doch an die Ukraine. (picture alliance/dpa/Philipp Schulze)

Darauf verständigten sich Bundeskanzler Scholz und Präsident Biden in einem Telefonat, wie in einer gemeinsamen Erklärung bekanntgegeben wurde. Berlin werde westliches Militärgerät vom Typ "Marder" liefern und Washington vom Typ "Bradley". Die Anzahl wurde nicht genannt. Zudem schließt Deutschland sich den Vereinigten Staaten an und stellt ebenfalls eine weitere "Patriot"-Flugabwehrraketenbatterie.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.