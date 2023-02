Förderung gegen Abwanderung

Startups, die einen weiteren Schritt gehen möchten, sollen von einer Förderung profitieren können. (imago/Westend61)

Die Bundesregierung wolle junge, innovative Hightech-Unternehmen in Europa unterstützen, erklärten Finanz- und -wirtschaftsministerium in Berlin. Dies diene langfristig dazu, die technologische Souveränität Europas zu stärken. Speziell geht es um bereits länger am Markt befindliche Jungunternehmen, die einen weiteren Schub benötigen, um in neue Größenordnungen vorzustoßen. Die Initiative soll die Abwanderung von Firmen etwa in die USA verhindern.

Neben Deutschland beteiligt sind Frankreich, Spanien, Italien und Belgien sowie die Europäische Investitionsbank. Insgesamt sollen zunächst 3,75 Milliarden Euro zur Verfügung stehen, eine Milliarde davon stellt Deutschland.

