Das Team von Bundestrainer Hansi Flick hat damit keine Chance mehr auf den Gruppensieg in der Nations League.

Ungarn ging bereits in der 17. Minute durch ein Tor von Adam Szalai in Führung. Obwohl die deutsche Mannschaft sich in der zweiten Halbzeit verbesserte, gelang ihr bis zum Abpfiff kein Treffer.

Unmittelbar vor dem Anpfiff hatten die Nationalspieler und Tausende Fans im Leipziger Stadion der im Juni gestorbenen Fußball-Ikone Uwe Seeler gedacht. Nach einer Schweigeminute hallten laute "Uwe"-Sprechchöre durch die Arena. Seeler, eine der größten Persönlichkeiten des deutschen Fußballs, war am 21. Juli im Alter von 85 Jahren gestorben. Die Partie gegen Ungarn war seitdem das erste DFB-Länderspiel.

Im nächsten Spiel der Nationalmannschaft am Montag heißt der Gegner England.

