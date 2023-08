Auswärtiges Amt

Das Auswärtige Amt hat migeteilt, dass Deutschland EU-Sanktionen gegen die Putschisten in Niger unterstützt. (imago / Hoch Zwei Stock / Henning Angerer )

Weiter hieß es, Deutschland unterstütze die afrikanischen Bemühungen, die Krise zu lösen und die verfassungsmäßige Ordnung wiederherzustellen.

In Ghana beraten die Militärchefs der westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS über die Krise in Niger. Auch die ECOWAS strebt nach wie vor eine diplomatische Lösung an. In der vergangenen Woche hatte die Staatengemeinschaft aber auch entschieden, eine militärische Eingreiftruppe aufzustellen. Zugleich wurde betont, eine gewaltsame Intervention müsse das letzte Mittel sein.

17.08.2023