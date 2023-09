Weltraum-Forschung

Deutschland unterzeichnet Artemis Accords. (picture alliance / AP / NASA)

Der Generaldirektor der Deutschen Raumfahrtagentur Pelzer unterzeichnet die sogenannten Artemis Accords in Washington. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt erklärte, die USA bereiteten die nächsten Schritte in Richtung Mond und Mars vor. Man wolle Teil dieses wichtigen Abschnitts in der Raumfahrtgeschichte werden.

Der von den USA geführten internationalen Initiative gehören damit 29 Staaten an.

Die Artemis Accords formulieren Prinzipien für die Kooperation in der zivilen Erkundung des Weltraums sowie bei der Nutzung von Mond, Mars, Kometen und Asteroiden zu friedlichen Zwecken. Kritiker sehen in dem Regelwerk einen Versuch der USA, das Weltraumrecht zu dominieren.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.